Мэрия Сыктывкара хочет оспорить решение суда по автобусам на маршрутах № 6 и № 20

Городская администрация Сыктывкара намеревается оспорить решение городского суда по поводу автобусов на маршрутах № 6 и № 20. Пресс-служба мэрии сообщила «КП-Коми», что администрация планирует подавать апелляционную жалобу.

Недавно сыктывкарский активист Илья Костин судился с городской администрацией. Спор касался доступности автобусов на маршрутах № 6 и № 20 для маломобильных групп населения. Выслушав обе стороны, Сыктывкарский городской суд встал на сторону общественника и постановил, что мэрия должна выплатить Илье Костину десять тыс. рублей как компенсацию морального ущерба и сделать автобусы на маршрутах № 6 и № 20 доступными для маломобильных граждан.

Мэрия с решением горсуда не согласилась и хочет подать апелляционную жалобу. Если суд второй инстанции оставит все как есть,

- До настоящего момента решение Сыктывкарского городского суда в законную силу не вступило, в связи с чем, какое-либо решение о замене или переоборудовании пока не принято. Дополнительно сообщаем, что если указанное решение суда останется без изменений, у администрации города будет право на обращение в суд об отзыве свидетельств по автобусным маршрутам № 6, 20, - написали в ответе на запрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре начали работать детские трудовые отряды и лагеря

В городе уже трудятся 13 отрядов (подробности)