Суд встал на сторону сыктывкарца в споре с мэрией из-за недоступных ПАЗиков

Сыктывкарский общественник Илья Костин выиграл суд против мэрии. Он пошел в суд из-за ПАЗиков, которые ходят по маршрутам № 6 и № 20: маломобильные группы населения не могут попасть в автобусы из-за того, что нет нужных приспособлений. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Обосновывая свои требования, истец указал, что является инвалидом 1 группы, и для передвижения использует кресло-коляску. Так как автобусы на маршрутах № 6 и № 20 не оборудованы необходимыми приспособлениями, Илья Костин не может попасть в ПАЗики, и соответственно, ездить в них. Городская администрация также не заменила автобусы по данным маршрутам на низкопольные.

Ответчик не представил суду доказательств того, что работа по решению проблемы началась. Поэтому требования истца удовлетворили в полном объеме.

Суд обязал мэрию сделать автобусы, которые ходят по маршрутам № 6 и № 20, доступными для маломобильных групп населения. Также с администрации взыщут компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

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