2020-07-03T15:11:49+03:00
Общество

Суд встал на сторону сыктывкарца в споре с мэрией из-за недоступных ПАЗиков

Теперь автобусы по маршруту № 6 и № 20 станут доступны для маломобильных групп населения
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Илья Костин выиграл суд против мэрииИлья Костин выиграл суд против мэрииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Изменить размер текста:

Сыктывкарский общественник Илья Костин выиграл суд против мэрии. Он пошел в суд из-за ПАЗиков, которые ходят по маршрутам № 6 и № 20: маломобильные группы населения не могут попасть в автобусы из-за того, что нет нужных приспособлений. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Обосновывая свои требования, истец указал, что является инвалидом 1 группы, и для передвижения использует кресло-коляску. Так как автобусы на маршрутах № 6 и № 20 не оборудованы необходимыми приспособлениями, Илья Костин не может попасть в ПАЗики, и соответственно, ездить в них. Городская администрация также не заменила автобусы по данным маршрутам на низкопольные.

Ответчик не представил суду доказательств того, что работа по решению проблемы началась. Поэтому требования истца удовлетворили в полном объеме.

Суд обязал мэрию сделать автобусы, которые ходят по маршрутам № 6 и № 20, доступными для маломобильных групп населения. Также с администрации взыщут компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минтруд Коми ответил на жалобы сыктывкарок о проблемах с выплатами

Ответ опубликовала мэр города Наталья Хозяинова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День рекламщика 2020: какого числа, история и традиции праздника
Мы встречаем рекламу повсюду: на телевидении и радио, в газетах, общественном транспорте и социальных сетях. Иногда она раздражает, иногда — помогает найти нужный товар. Как же отмечают День рекламщика в 2020 году?
День авиадиспетчера 2020: история и традиции международного праздника
Наверное, каждый из нас хоть раз летал на самолете. Над тем, чтобы полет прошел комфортно и безопасно, работает множество людей. Среди них и авиадиспетчеры. Сегодня мы расскажем об их профессиональном празднике – Дне авиадиспетчера 2020
Новости 24
Ухтинка перевела полтора миллиона рублей мошенникам
Жительница Сыктывкара заказала платья, а потеряла сбережения
Школы Сыктывкара выиграли гранты по миллиону рублей
Ухтинка лишилась более миллиона рублей
В Ухте на месте пожара нашли тело женщины
Какой будет погода в июле в Коми
В Инте работодатель забыла о зарплате сотрудникам
Погода в Коми 3 июля
В Воркуте завершается отопительный сезон
Жителям Коми увеличили размер льготной ипотеки
В Сыктывкаре ограничат движение по Октябрьскому проспекту
В Коми благоустроят 12 скверов
В Сыктывкаре женщина перевела 35 тысяч рублей мошеннику
Не от, а до: ставки по рефинансированию снижаются
В Коми с военнослужащего взыскали более миллиона рублей
Житель Корткеросского района обвиняется в распространении наркотиков
В Вуктыльском районе пропала 45-летняя женщина
Деревня в Княжпогостском районе едва не сгорела
Сколько свободных мест осталось в учебных заведениях Сыктывкара
Погода в Коми 2 июля
Пожарные в Инте спасли мужчину из огня
Волонтеры разыскивают в Сыктывкаре пожилого мужчину, пропавшего 30 июня
В Сыктывдинском районе может появиться мусороперерабатывающий завод
Погода в Коми 1 июля