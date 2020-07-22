Сыктывкарец утонул в свой день рождения

В Сыктывкаре утонул 34-летний мужчина. Трагедия произошла 18 июля на Сысоле около понтонного моста, пишет «Комиинформ».

В пресс-службе ГУ МЧС Коми сообщили, что 34-летний сыктывкарец отдыхал в компании со знакомой на берегу реки со стороны Заречья. Там он отмечал свой день рождения. В какой-то момент отдыхающие вошли в воду и направились к противоположному берегу. Немного позже девушка вернулась обратно, но своего спутника не увидела. Молодой человек, по словам очевидцев, возможно, нырнул, чтобы проплыть под мостом. Но что-то пошло не так: погибшего выловили очевидцы уже с другой стороны моста.

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