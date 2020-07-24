Суд заменил Роману Зенищеву неотбытый срок принудительными работами

Архангельский областной суд заменил экс-мэру Сыктывкара Роману Зенищеву неотбытый срок принудительными работами. Жалобу рассмотрели сегодня, пишет «Комиинформ».

Ранее адвокат Романа Зенищева обратился в Коношский районный суд Архангельской области с ходатайством. Он просил заменить неотбытый срок своему подзащитного принудительными работами. Защитник указал на то, что экс-мэр Сыктывкара штраф в 1,5 млн рублей уже выплатил. К тому же, Роман Зенищев отбыл больше половины срока и вину признает.

Роман Зенищев пять провел в СИЗО, где зарекомендовал себя с положительной стороны: единственное незначительное нарушение допущено свыше четырех лет назад на стадии досудебного производства. Дисциплинарных взысканий бывший чиновник не имеет. Зато его несколько раз поощряли.

В учреждении осужденный мэр организовал дискуссионный клуб. Теперь руководит им и заодно театральным кружком. Ещё Роман Зенищев занимается организацией и руководством игр КВН ИК-28.

Представитель администрации ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области в судебном заседании пояснил, что Романа Зенищев характеризуется удовлетворительно, поощрений не имеет и один раз нарушал порядок отбывания наказания. Представитель администрации заявил, что взыскание погашено, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания нецелесообразна.

Исследовав представленные материалы и материалы личного дела осужденного, заслушав всех участников заседания, районный суд решил в ходатайстве отказать. Суд посчитал, что поведение Романа Зенищева говорит о недостаточной степени раскаяния.

Стороны подали апелляционную жалобу в Архангельский областной суд. Он 24 июля решение отменил.

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