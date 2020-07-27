В Коми за полгода раскрыли 220 преступлений прошлых лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Коми.

За шесть месяцев 2020 года полицейские в Коми раскрыли 220 преступлений прошлых лет. Среди них 54 тяжких и особо тяжких. В то же время значительная часть преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, остается нераскрытыми.

Удельный вес разысканных преступников в этом полугодии выше, чем в прошлом году. Перед сотрудниками МВД поставили задачу повысить эффективность работы по поиску преступников и розыску скрывающихся злоумышленников.

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