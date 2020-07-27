2020-07-27T11:46:28+03:00
Общество

В Коми за полгода раскрыли 220 преступлений прошлых лет

Из них 54 тяжкие и особо тяжкие
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми за полгода раскрыли 220 преступлений прошлых летВ Коми за полгода раскрыли 220 преступлений прошлых летФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В Коми за полгода раскрыли 220 преступлений прошлых лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Коми.

За шесть месяцев 2020 года полицейские в Коми раскрыли 220 преступлений прошлых лет. Среди них 54 тяжких и особо тяжких. В то же время значительная часть преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, остается нераскрытыми.

Удельный вес разысканных преступников в этом полугодии выше, чем в прошлом году. Перед сотрудниками МВД поставили задачу повысить эффективность работы по поиску преступников и розыску скрывающихся злоумышленников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура выявила нарушения на речных пассажирских перевозках в Печоре и Сосногорске

Грузили без меры, документов и противопожарных средств (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми похитили почти два километра кабеля
В Сыктывкаре из-за женщины-водителя погиб пешеход
В Воркуте горели два заброшенных здания
В Коми назвали три очага лесного возгорания
Доступное жилье по оптимальной ставке
В Татарстане хотят провести Дни культуры Коми
В Коми осужденные работают на благо Храма Андрея Первозванного
Более 3,5 тысяч бездомных собак собираются отловить в Воркуте до конца сентября
Погода в Коми 27 июля
В Сыктывкаре девушка утонула в котловане за ТЦ «Июнь»
Суд назвал ответственных за смерть подростка в трансформаторной будке в Воркуте
На трассе в Коми в ДТП пострадали двое детей, когда машина улетела в кювет
Почему Танзания вошла в число первых трех стран, куда могут полететь на отдых жители Коми
За неделю в Коми выявили 2 случая клещевого энцефалита
В поликлинике в Вуктыле введен карантин
Двух человек спасли в Сыктывкаре во время пожара в жилом доме
Прогноз погоды в Коми на неделю: с 27 по 31 июля
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
В Воркуте реализуется акция «Стоп-хлам»
В Сыктывкаре отремонтируют тротуар на Интернациональной
Куда могут полететь заграницу жители Коми
Быстро, удобно, безопасно
Неопытный водитель сбил юного велосипедиста в Сыктывкаре
Сыктывкарцы 5 августа останутся без холодной воды