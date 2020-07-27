2020-07-27T12:00:03+03:00
Общество

Житель Коми изобрел уникальные лыжи для хождения по болоту, в которых не утонешь

«Болотолыжи от Митрофаныча» планировали пустить на серийное производство в Ижевске
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Александр Митрофанович Клоков из Удорского района запатентовал болотолыжи, которые планировали выпускать на заводе в Ижевске. Мужчина поделился особенностями своего изобретения с «Комсомолкой».

Идея лыж для хождения по болоту пришла мужчине во время охоты на гусей, когда он с трудом пересекал очередное непроходимое место. По мысли изобретателя, сделать передвижение комфортным могут лыжи, которые представляю собой пластиковые трубы. В них охотники, утверждает автор, будут просто отдыхать.

- В чем особенность моих лыж? Во-первых, они очень легкие, имеют свойства плавать на поверхности воды. Во-вторых, в них передвигаться так же легко, как и зимой по снегу. Скорость передвижения на болотолыжах составляет от 3 до 5 километров в час. Расценка на изготовление одной пары лыж составляет от 2,5 до 3 тысяч рублей. К сожалению, пока у лыж есть недостаток - пластик не любит низких температур, при нуле и ниже носы приспособления ломаются. Однако летом собирать клюкву и морошку, скользя на них по болоту, - одно удовольствие, - рассказал изобретатель «Комсомолке».

Вот так выглядят болотолыжи

Вот так выглядят болотолыжи

«Болотолыжи от Митрофаныча» планировали пустить на серийное производство в Ижевске, однако сейчас предприятие молчит: мужчина много раз звонил по телефонам фирмы, трубку не берут. Изобретатель не отчаивается: он отправил патент в отдел по экономическим связям посольства Финляндии в России. Сейчас Александр Митрофанович держит кулачки и ждет ответа.

В пояснению к патенту говорится, что лыжи представляют собой две пластиковые закрытые трубы, скрепленные между собой хомутами и имеющие загиб с одного конца - для разгибания травы и удобного скольжения вперед по болоту. Каждая лыжа содержит платформу с креплением - место для размещения и фиксации ноги, которая крепится хомутами к трубам.

Изобретатель шел к патенту долгих 1,5 года

Изобретатель шел к патенту долгих 1,5 года

Кстати, лыжи для хождения по воде - отнюдь не ноу-хау. Похожее изобретение было запатентовано в СССР в 1980-м году. Однако по сравнению с болотолыжами Клокова, конструкция советского приспособления много сложнее. «Предлагаемые лыжи выполнены из пластин, что при хождении по травяному покрову находящемуся в водной среде болота затрудняет скольжение, срабатывает эффект присоски лыж», - говорится в пояснительной записке к патенту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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