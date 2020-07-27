2020-07-27T12:03:04+03:00
Общество

В Ухте с Урала эвакуировали пять туристов

Один из них травмировал ногу
Дарья ЮДИНА
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В Коми спасатели помогли туристам из Москвы и ПермиВ Коми спасатели помогли туристам из Москвы и ПермиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ухтинские спасатели помогли эвакуироваться туристам с Урала в Коми. Об этом сообщает «Комиинформ».

Инцидент произошел на минувших выходных в Вуктыльском районе в верховьях реки Щугер. Там группа туристов из пяти человек жителей Перми и Москвы, разбила лагерь.

У одного из туристов 37-летнего пермяка была травмирована нога. Он не мог передвигаться, предположительно, получил вывих.

В субботу 25 июля из Ухты на вертолете вылетели сотрудники Центра медицины катастроф РК и спасатели Ухтинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» регионального Комитета ГО и ЧС. Вертолет смог приземлиться у лагеря туристов. Медики оказали помощь травмированному.

Все пятеро туристов были эвакуированы на вертолете в Ухту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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