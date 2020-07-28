Теория рукопожатий работает: как топ-музыкант России Баста попал в клип выпускников лицея при СыктГУ

Сыктывкарских лицеистов с выпуском поздравил мегапопулярный российский музыкант Василий Вакуленко, известный всем как рэпер Баста. Мама выпускницы Екатерина Тюленева рассказала, как удалось привлечь к созданию ролика топ-музыканта России. Если кратко, то теория рукопожатий действительно работает, а самые известные артисты России отзывчивы и открыты.

Оригинальный клип на песню «Сансара» от выпускников и родителей лицея при СыктГУ - это черно-белые тона, лица вчерашних школьников и проникновенные слова песни. Они делают ролик по-настоящему запоминающимся и трогательным. Гвоздь клипа - поздравление известного музыканта Василия Вакуленко. Рэпер Баста сказал: «Вам, дорогие сыктывкарские лицеисты, удачи и всего самого наилучшего. Будьте счастливы». В своей речи Баста также обращается и к директору лицея Александре Васильевне Штин: родители считают ее уникальным человеком и педагогом от Бога

Мама выпускницы лицея при СыктГУ Екатерина Тюленева рассказала «КП-Коми», что выпускной в лицее - всегда невероятный праздник с капустником, вальсом, слезами и аплодисментами. Родители начали готовиться к нему заранее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/793058" frameborder="0"></iframe> Рэпер Баста поздравил сыктывкарских лицеистов.

- У нас был необыкновенный курс: кураторы, дети, педагоги. Наверное, так все говорят, но я говорю от себя и искренне. Поэтому мы решили, что выступление от родителей должно запомниться выпускникам навсегда. Изначально идея была немного другая, но коронавирусная история нарушила все планы, - рассказывает Екатерина.

Лицеисты, как и все школьники России, закончили очную учебу резко в конце марта и больше не вернулись за парты. Они были невероятно расстроены этим фактом. Уже в июне школьники записали видеообращение к врио главы Коми, в котором попросили не отнимать у них выпускной. Владимир Уйба был растроган роликом выпускников и пообещал: выпускным быть.

- Мы, родители, решили, что детей может поддержать, дать импульс кто-то удивительный и недосягаемый. Баста. Сансара. Это гимн жизни, формула вечности, надежда на будущее. Идея видеоклипа была в голове. Но так хотелось личного участия Василия Вакуленко. Благодаря своей профессии, я познакомилась с удивительными людьми, которые делают атмосферную передачу «Квартирник у Маргулиса на НТВ». Они помогли в «два рукопожатия» выйти на главного российского рэпера. Василий сразу согласился! И этот живой фотоальбом останется детям и родителям навсегда. Ролик снят и смонтирован на студии рекламного агентства «Премьер`sТВ», он получится в стиле Гарри Поттера, что символично. Наши дети - наши волшебники. У них вся жизнь впереди, - подытожила Екатерина.

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