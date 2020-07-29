Северный флот начал проверку по факту травмирования морпеха из Коми

На Северном флоте начали проверку по факту травмирования военнослужащего бригады морской пехоты из Коми. Дмитрий Чемалин попал в госпиталь после салюта в День Военно-морского флота в Североморске в воскресенье. Об этом пишет «Интерфакс».

В пресс-службе Северного флота сообщили, что «во время салюта пострадавший находился в нижней части трибуны (трибуна на Приморской площади Североморска, откуда зрители наблюдают за морским парадом и салютом) и действительно получил травму головы, но сейчас идет разбирательство, каким именно образом он оказался травмирован».

Сейчас Дмитрий Чемалин находится в госпитале Северного флота, его состояние оценивается как стабильное.

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