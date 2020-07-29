Хотели как на море? В Ухте можно покататься на катамаране

В Ухте местные жители уже неделю активно пользуются услугами проката катамарана на реке Чибью. Такое удовольствие в жаркое в этом году лето невозможно приятно.

- Поехать на море мы не можем, опасаемся за свое здоровье, - рассказала "Комсомолке" ухтинка Светлана Иванова. - Зато здесь есть все возможности почувствовать себя не как на севере. А дети-то как довольны! Каждый день просятся на речку. И по времени удобно - с 10 утра до 21 вечера.

В Ухте открылся прокат катамаранов .Покатались бы?

Всего в городе на данный момент функционирует пять катамаранов. Обязательное сопровождение - 20 спасательных жилетов: по десять на взрослых и детей.

Как работают катамараны и насколько они безопасны, проконтролировал лично мэр Ухты Магомед Османов. Кстати, все вырученные от проката деньги пойдут на благоустройство Ухты. В ближайшее время в самом прокате поставят скамейки и установят дополнительное освещение. В планах на ближайшие годы - организация проката лодок по Чибью от частных лиц.

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