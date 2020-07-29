«Взял сумку с грудничком на высоте 4 этажа»: за что наградили пожарного из Сыктывкара

За 27 лет работы командир отделения 12 пожарно-спасательной части Сыктывкара Александр Плахотнюк спас не одну жизнь и заработал не одну награду. Воспоминаниями из практики доблестного огнеборца поделилась пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Медаль «За отвагу на пожаре» Александр после пожара в поселке Лесозавод. Горел деревянный дом, огнем были объяты кровля и два подъезда. Жильцы не могли выбраться из задымленных квартир - пламя отрезало путь через подъезд. Тогда Александр и его товарищи спустили людей с помощью трехколенных лестниц. В тот день обошлось без жертв.

Медаль «За спасение погибавших» Александру вручили после того, как он снял с балкона висящего во время пожара мужчину. Зимой 2006 года в доме на улице Печорской в Сыктывкаре загорелась квартира на пятом этаже. Подъезд был задымлен. С обратной стороны дома с балкона 5-го этажа горящей квартиры свисал мужчина и просил о помощи.

- Личный состав звена газодымозащитной службы начать спасение пострадавших с лестничных клеток и квартир задымленного подъезда. А я с уличной стороны дома по трехколенной лестнице начал комбинированный подъем на 5-ый этаж. Закидывая штурмовку в балконы дома, я добрался до пятого этажа. Задыхающийся мужчина был спасен и передан в руки бригады «скорой помощи».

А нагрудной знак «За заслуги» Александр получил, забрав сумку с младенцем на высоте 4 этажа. Тогда пожарные выехали к горевшему общежитию. Приехав, огнеборцы увидели подъезд и лестничные клетки до пятого этажа все в дыму.

- В одном из окон 4 этажа родители, высунувшись наружу, держали в руках сумку с грудным ребенком. Я установил выдвижную ручную лестницу и добрался до окна. Там принял из рук родителей сумку с грудничком, спустился на землю. После, подстраховывая родителей, эвакуировал и их, - делится Александр.

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