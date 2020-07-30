2020-07-30T17:30:19+03:00
Общество

А что покажут? Как будут работать кинотеатры в Сыктывкаре после открытия

Кинозалам наконец-то разрешили работать
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Зрителей рассадят подальше друг от другаЗрителей рассадят подальше друг от другаФото: Иван ВИСЛОВ
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Кинотеатрам Коми, закрытым на карантин из-за COVID-19 с конца марта, разрешили открыться уже с 3 августа. Мы уже писали о том, что работать они будут по новым правилам: персоналу и посетителям придется обрабатывать руки антисептиком, ходить в масках и перчатках, а также соблюдать дистанцию — расстояние между зрителями в зале должно быть не меньше метра (хорошая новость в том, что это не касается членов одной семьи). Пока же поговорили с представителем одного из сыктывкарских кинотеатров о том, готовы ли они к открытию и что будут показывать.

- Четыре месяца мы были закрыты, хорошо, что нам дают возможность открываться. У нас есть 28 пунктов рекомендаций Роспотребнадзора, мы все их оцениваем, готовимся, чтобы поход в кинотеатр был максимально безопасным для зрителя. Я верю, что перспективы развития будут ясны только, когда увидим настроения гостей. Будут ли походы в кино популярными? И действительно ли зритель соскучился по кинотеатрам? Для качественной оценки нужно время, - говорит управляющий сетью кинотеатров «РубЛион Синема» в Сыктывкаре Артем Широков.

В ряде СМИ писали, что после пандемии российскому зрителю остается довольствоваться только отечественными картинами. Оказалось, что это не так: выбор лент для просмотра широк, среди них зарубежного контента действительно много. В основном, это европейские новинки с высокими рейтингами и известными актерами (Франция, Англия, Нидерланды, Германия). «Фильмы добрые, интересные. Они призваны удовлетворить запросы разной аудитории», - отметил Артем Владимирович. Он добавил также, что работники кинотеатров с нетерпением и волнением ждут зрителей.

Кстати, свежие данные исследования проекта «Кинозритель» говорят о том, что более трети аудитории готовы пойти в кинотеатры сразу после возобновления их работы, главным образом, это публика в возрасте 18-24 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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