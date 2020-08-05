«Спала в кладовой и качалась в дверном проеме»: известная актриса о детстве в Инте

Екатерина Шпица Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная российская актриса Екатерина Шпица рассказала подписчикам в инстаграме о своем детстве в Инте. Девушка 11 лет прожила в обычной двухкомнатной хрущевке с кладовой и «интинским» подоконным холодильником.

Актриса рассказала, как качалась на качелях в дверном проеме, и как папа вырвал ей молочный зуб с помощью нитки и коридорной двери. Еще какое-то время Екатерина Шпица жила в кладовой.

— Родители регулярно виртуозно делали перестановки. И в какои -то момент с однои стороны коридора разместился холодильник, а с другои встроенныи шкаф. С такои же ле гкостью однажды кладовая стала моеи единоличнои спальнеи . Без окон, естественно, но папа повесил настенное бра, и я могла читать. Каких только не было перемен в нашеи квартире! - написала девушка в посте.

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