Будет ли наказание для вахтовиков из-за случаев заражения коронавирусом?

Прокурор Коми Николай Егоров на сегодняшней коллегии коснулся животрепещущего для республики вопроса: кто понесет ответственность за вспышку COVID-19 в Воркуте и Усинске? Сказалось, что на сегодня уже подготовлено четыре постановления для прошения о возбуждении уголовных дел на руководителей предприятий, которые не соблюдали эпидемиологические рекомендации правительства региона.

Николай Егоров на коллегии заметил, что пандемия изменила работу надзорных органов. Большее внимание его коллеги обращали на вопросы здравоохранения и медицинского обеспечения. По сообщению надзорного ведомства, руководители промышленных предприятий в таких городах, как Воркута, Усинск и Печора, по-прежнему не соблюдают рекомендации правительства. Халатность приводит к распространению опасного вируса среди вахтовиков.

Всего на сегодняшний день выявили более 300 нарушений, для устранения которых внесли 84 представления. Более 33 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в суды направлены 130 исковых заявлений. Также в органы направили четыре постановления, чтобы возбудить уголовное дело на руководителей предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Коми: как будут работать вахтовики

Приход коронавируса поменял все планы: и отпускные, и рабочие(подробности)