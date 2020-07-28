2020-07-28T18:25:03+03:00
Общество

Прокуратура Коми 16 раз за год выносила протесты на несовершенства законодательства Коми

Благодаря прокурорским проверкам республиканское законодательство приводят в соответствие с федеральным
Анна ИВАНОВА
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Надежда Дорофеева на коллегии прокуратуры республики КомиНадежда Дорофеева на коллегии прокуратуры республики КомиФото: Анна ИВАНОВА
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Накануне в Государственный Совет региона поступило 16 протестов прокурора Республики Коми, 14 из которых оказались удовлетворены полностью, один - частично, по последнему до сих продолжаются активные работы. Все замечания прокуратуры правильно и внимательно рассматриваются депутатами в комитетах, которые стараются найти правовые формулировки, отвечающие всем требованиям:

- Все акты прокурорского реагирования становятся предметом рассмотрения Госсовета Коми на ближайших заседаниях, - рассказала спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

По ее словам, благодаря прокурорским проверкам республиканское законодательство приводят в соответствие с федеральным. Такая тенденция помогает депутатам держать руку на пульсе.

- Федеральный закон только вступал в законную силу, профильный комитет начал подготовку к изменениям,а мы уже получали уже готовый проект закона региона. Такая оперативность прокуратуры достойна уважения, - говорит Надежда Дорофеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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