На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 1 января 2021 года в России 27 039 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 253 новых случая.Всего в республике сейчас 30 606 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 578 пациентов, 3 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 28 439 человек (393 пациента выздоровели за сутки).\\"Ситуация пока еще неоднозначно стабильная. Вот как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы, это абсолютно точно\\", - сказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.Она посоветовала не устраивать большие застолья, а также провести новогодние праздники на свежем воздухе, позаниматься спортом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДля кого-то пандемия уже закончиласьС первых чисел января в Коми будут отключать свет у должников (подробности)