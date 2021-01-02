Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом посчитал количество выявленных случаев COVID-19 по Северо-Западному федеральному округу с 1 по 31 декабря.Всего за период было выявлено 200 533 случая заболевания. Рост количества заболевших зафиксирован во всех регионах округа.Наибольший прирост зафиксирован в Санкт-Петербурге и Вологодской области — 92%, или +116 217 человек (с 125 907 до 242 124) и + 11 259 человек (с 12 176 до 23 435) соответственно.Наименьший прирост зафиксирован в НАО — 21%, или + 135 человек (с 655 до 790) и в Мурманской области - 32%, или +187 (с 27 419 до 36 106). Эти регионы СЗФО демонстрируют прирост ниже общероссийского (38%).В Коми прирост составил 42% (+9 022, с 21 331 до 30 353).\\"Ситуация пока еще неоднозначно стабильная. Вот как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы, это абсолютно точно\\", - заявила в конце декабря 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХлопотная новогодняя ночь выдалась для пожарных в КомиМашины, бани, гаражи горели по всей республике (подробности)