Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей ряда российских регионов, в том числе в Коми, и выяснила, какие самые необычные вопросы им задавали на собеседованиях в ушедшем 2020 году.82% опрошенных, в том числе жителей Сыктывкара, заявили, что на собеседовании им задавали вопросы про их семейное положение. Среди женщин эта доля выше, чем среди мужчин (86% против 78%). О знаке зодиака спрашивали 9% соискателей, причем чаще всего этот вопрос адресовали соискателям из сферы «Управление персоналом». Вопросы про внешность получали 7% опрошенных жителей Сыктывкара и чаще всего из сферы «Искусство и масс-медиа». Сексуальной ориентацией интересовались у 3% респондентов, а политическими взглядами — у 7%.Больше половины опрошенных заявили, что были приняты на работу после таких вопросов на собеседовании: выше всего эта доля в производственной сфере (63%), не принимали на работу чаще всего соискателей из сферы «Строительство, недвижимость» (37%). Еще 15% утверждают, что им сделали предложение о работе, но они его не приняли, ещё 8% сказали, что предложения не получили, но даже в случае получения они бы его не приняли после собеседований с такими вопросами.Треть опрошенных точно уверены, что ответы на подобные вопросы повлияли на итоговый результат собеседования. При этом 47% не согласны с таким мнением и думают, что их ответы на необычные вопросы не повлияли на итоги собеседования.79% респондентов считают, что задавать вопрос о семейном положении на собеседовании вполне приемлемо. Не согласны с ними 15% опрошенных соискателей. Каждый третий в Сыктывкаре согласился с тем, что приемлемо задавать вопрос о знаке зодиака, ещё 22% не против вопросов о внешности кандидата.Заметны различия между ответами мужчин и женщин: первые чаще считают приемлемыми вопросы о семейном положении, знаках зодиака и внешности. Женщинам не нравится, когда задают вопросы на собеседовании о сексуальной ориентации, политических взглядах и внешности.Для большинства опрошенных соискателей не так уж важны перечисленные качества в собственных коллегах. О важности семейного положения заявили лишь 18% респондентов, о знаке зодиака — 4%, о внешности — 16%, о сексуальной ориентации — 14%, о политических взглядах — 7%.Интересно, что для почти каждого четвертого мужчины важна сексуальная ориентация коллег (а в сфере безопасности это важно почти для каждого третьего). Политические взгляды коллег важны для 16% маркетологов, принявших участие в опросе, а вопросы внешности коллег беспокоят 28% топ-менеджеров. Знак зодиака коллег чаще всего важен для представителей медико-фармакологической сферы: этот вариант среди них выбрали 13%.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми будут меньше рожать, но дольше житьДемографический прогноз от правительства республики (подробности)