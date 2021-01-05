Центр медицины катастроф создаст в 2021 году единую диспетчерскую по приему вызовов скорой помощи на территории Коми. Эту задачу должны были выполнить раньше, но из-за пандемии сроки пришлось подвинуть.Сегодня в штате Центра медицины катастроф работают более 1000 человек.\\"Каждый сотрудник ощутил влияние пандемии на свой сектор работы, - отметил главный врач ЦМК Михаил Сурин. - Конечно, прежде всего, это выездные бригады скорой помощи. Особенности работы скорой медицинской помощи в том, что, как правило, ты не знаешь, болеет ли пациент COVID-19. По большому счету, каждый день сотрудники выходят в \\"красную зону\\". Основным достижением 2020 года считаю тот факт, что служба скорой медицинской помощи справилась с той нагрузкой, которая выпала на медиков\\".По словам М.Сурина, в 2020 году отделение медицинской эвакуации Центра медицины катастроф столкнулось с беспрецедентным количеством вылетов. Помимо вылетов в отдаленные территории, на сложные клинические случаи, исключающие возможность медицинской эвакуации автомобилем скорой помощи, добавились и вылеты для проведения медицинской эвакуации пациентов с COVID-19.Всего за год было выполнено более 450 вылетов, эвакуировано более 1300 пациентов, среди которых 70 детей (в 2019 году 302 вылета, 437 пациентов соответственно).Всего же отделением медицинской эвакуации Центра медицины катастроф было выполнено почти 5 тысяч медицинских эвакуаций, что почти в два раза больше, чем в 2019 году. В основном были организованы переводы пациентов с инфарктами, инсультами в специализированные медицинские организации.\\"Подводя итоги уходящего года, отмечу, что реорганизованный Центр медицины катастроф справился с поставленными задачами и доказал эффективность своей работы, прежде всего за счет увеличения оперативности работы выездных бригад скорой медицинской помощи. Создание единого диспетчерского центра еще в большей степени позволит повысить качество оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи на территории Коми\\", - заверил Михаил Сурин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрачи убеждают снять маскиКогда их носить опасно (подробности)