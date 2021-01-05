На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 5 января в России 24 246 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 246 новых случаев.Всего в республике сейчас 31 603 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 593 пациента, 7 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 29 629 человек (269 пациентов выздоровели за сутки).Коронавирус со временем будет проходить в более легкой форме, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По его словам, для того, чтобы распространение коронавируса уменьшилось, требуется вакцинация. Но он совсем не исчезнет, и будет как с гриппом в 2009 году: когда сначала было жестко, заболеваемость большая и тяжесть была, а потом он стал как обычное респираторное заболевание.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми появится единая диспетчерская по приему вызовов скоройКак спасали в пандемию людей из отдаленных районов (подробности)