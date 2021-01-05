Роспотребнадзор РФ утвердил новые требования к работе школ, детских садов, лагерей и других детских учреждений. Те их них, что касаются профилактики коронавируса, будут действовать до 2022 годаИзмерение температуры, антисептики для рук, отмена массовых мероприятий – все эти и другие санитарные меры останутся в школах .За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Исключение – занятия, требующие специального оборудования (физкультура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия).Школы работают по специальному графику уроков и перемен, составленному с целью минимизации контактов учеников. Главное, чтобы учителя приходили в классы к детям, а не наоборот.Проветривание коридоров должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов – во время перемен.Еще важный момент – экзамены, аттестация: составляется график явки обучающихся, соблюдается социальная дистанция в 1,5 м, зигзагообразная рассадка по человеку за парту.И дети, и взрослые с признаками респираторных заболеваний должны быть изолированы до приезда “скорой” или до прибытия родителей, сообщает Роспотребнадзор РФ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ школах Коми запретят мобильникиНовые правила с 1 января 2021