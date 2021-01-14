В Коми поступило 4400 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «ГАМ-КОВИД-ВАК» производства филиала «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России». Привиться от ковида можно в шести поликлиниках Коми, сообщает минздрав Коми.Где делают прививки?На сегодняшний день вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в прививочных кабинетах шести государственных медицинских организаций: Сыктывкарской городской поликлиники №3, Эжвинской городской поликлиники, Ухтинской городской поликлиники, Воркутинской больницы скорой медицинской помощи, Усинской районной больницы и Интинской городской больницы. Все медицинские организации обеспечены морозильными камерами.Как записаться?Предварительная запись организована на вакцинацию через госуслуги и на сайте медицинских организаций.Почему нельзя пропустить свой приём?Один флакон вакцины доз рассчитан пять человек, именно поэтому количество одномоментно прививающихся должно быть кратно пяти. Препарат хранится при температуре -18 градусов. Когда группа собрана, его размораживают.Сколько прививок надо делать?Вакцинация проходит в два этапа. На первом этапе необходимо заполнить анкету и ответить на вопросы об аллергических реакциях. Если противопоказаний для прививки не выявлено, то пришедшему вводят I компонент вакцины. Для введения II компонента пациента приглашают в поликлинику через три недели.Сколько уже привились?По состоянию на 13 января 2021 года I компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции получили 411 человек, II компонент - 82 человека.***Вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.12.2020 г. № 1307н «О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Коми 14 января 2021: скончались ещё три человекаСтало известно, сколько человек подхватили инфекцию за сутки (подробности)