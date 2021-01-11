Появились новые подробности поисков 35-летней Натальи Баскаковой из Ухты. Напомним, женщина пропала 2 января вместе со своим знакомым Павлом К. в лесу. Позже замерзшее тело ухтинца найдут недалеко от Водненских дач. Рядом обнаружат сожженную пачку сигарет: мужчина надеялся таким образом разжечь костер, чтобы согреться.Оказалось, что пара ушла в холод в лесной массив из-за проблем с наркотиками. Ухтинцы намеревались найти, так называемую, «закладку» с веществами. Когда им это удалось сделать, они сразу же приняли наркотики, но не учли ни погодных условий, ни силу воздействия средств. Как сообщает «Комиинформ», пара разошлась в разные стороны из-за дезориентации.Поиски Натальи ведутся уже больше недели. За это время спасатели и волонтеры смогли обнаружить варежки пропавшей и восстановить картину событий. Перед исчезновением женщина звонила знакомому и просила помощи. По ее словам, она потерялась и не знает, как выйти из леса. Далее звонок прерывается.Жители близлежащих домов сообщают, что 2 января видели женщину, которая вышла к АЗС. На вид она была сильно замерзшей.Добавим, что поиски Натальи было решено прекратить из-за сильных морозов. Как только станет теплее, работы в лесном массиве возобновятся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеожиданные подробности в деле об исчезновении молодой женщины из КомиПоявились новые зацепки (подробности)