Со всеми прелестями зимы в отдалённой коми деревне нас познакомил блогер Генрих Немчинов, который на новогодних каникулах успел помочь родным по хозяйству, не забыв про своих подписчиков. Сейчас на его канал в Ютубе подписано порядка двух тысяч человек.Вот он прилетел в родное село Припечорье на вертолёте в мороз -30 °C. Заснято всё! Ожидание пассажиров в аэропорту без света и тепла – согреться можно только в соседнем балке, который подключён к электростанции. Далее прилетел вертолёт – вихрь от его лопастей на мгновение поднял настоящую пургу и немного напугал людей, ожидающих посадку, сам перелёт над ижемской тайгой (в тесноте, да не в обиде!).Первым делом решил помочь семье запастись дровами – заправили лошадь водой, и она понесла вглубь леса. Вокруг красота: деревья в инеи, розоватое от мороза небо, аж через экран монитора чувствуется сильный северный холодок (блогер сообщил, что на улице -30 °C, а ощущается -35 °C). Прибыли на место, загрузили заранее спиленный сушняк на сани и повезли до дому – лошадка аккуратно перебирается по снегу, обходя деревья и кустики.В следующем видео – поход за водой с 50 литровой флягой, которую он везёт на самодельных деревянных саночках. Генрих Немчинов пояснил, что вода в дворовых колодцах непригодна для питья, поэтому для местных установлена колонка, откуда льётся чистая питьевая вода. Не всё просто в деревне! Это вам не кран повернуть!На развлечения времени тоже хватило у патриота – Генрих заснял лыжную прогулку и запечатлел зимнее катание с горок со своим двоюродным братом Севастьяном. Бррр! Такой же мороз, а веселья у «деревенских» не поубавилось!Но работа в деревне всегда есть! Уже в новом выпуске Генрих с дедом едет за сеном на снегоходе. О заготовке сена блогер уже выпускал видеоролик летом, а сейчас, когда сено хорошо просохло и уже потребовалось в хозяйстве, за ним вернулись на зимнем транспорте.Количество подписчиков у Генриха Немчинова уже выросло до 1850 человек! Каждый выпуск собирает много комментариев, зрители задают вопросы автору, совместно обсуждаются детали.– Наше сообщество растёт – у нас собралась уникальная аудитория, которая любит наш Коми край. Есть даже подписчики за рубежом! Сейчас в планах купить камеру получше, подумываю найти себе напарника! Я хотел отдохнуть на зимних каникулах, даже дал себе обещание \\"дома не монтирую\\". Но людям понравился ролик про вертолёт, я решил – нужно действовать! Сейчас готовится большой выпуск про Припечорье! – рассказал \\"Комсомолке\\" Генрих Немчинов.Пожелаем юному коми-ижемцу много сил, вдохновения и творческих побед! И пусть сбудется его мечта в 2021 год: и его Ютуб-канал пополнится 10 тысячами подписчиков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Чем живут коми в Коми: 17-летний блогер снимает зарисовки о нашей республикеУ канала Генриха Немчинова на Ютубе — почти полторы тысячи подписчиков (подробности)