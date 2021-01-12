Правительство России установило праздники и выходные на 2021 год. Из постановления кабмина следует, что мы заработали себе выходной 31 декабря, пока отдыхали на новогодних каникулах.Кабмин закрепил, что выходной с субботы 2 января будет перенесен на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января – на пятницу 31 декабря, а с субботы 20 февраля – на понедельник 22 февраля.Таким образом, в Новогодние каникулы мы отдыхали 10 дней – с 1 по 10 января. По три дня отдыха будет у жителей Коми в связи с празднованием Дня защитника Отечества (с 21 по 23 февраля), Международного женского дня (с 6 по 8 марта), Дня России (с 12 по 14 июня) и на майские праздники (с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая). Четыре дня отдыха ожидают россиян на празднование Дня народного единства (с 4 по 7 ноября). 31 декабря станет выходным.Правда, неделя, предшествующая 23 февраля, будет 6-дневной.Всего в 2021 году нас ожидает 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.Кстати, знаете ли вы, сколько времени проводите на работе? Специалисты подсчитали, что при стандартной 40-часовой неделе (то есть 5 дней по 8 часов) в 2021 году получается 1 972 часа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПлохие новости для школьников и их родителейПандемию для них продлили сразу на год (подробности)