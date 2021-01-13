Новогодние каникулы для хозяев котенка Семена обернулись тревогой и страхом за своего питомца. Дело в том, что кот провалился в вентиляционную шахту, откуда не мог выбраться 10 дней.О чудесном спасении животного рассказало издание «Комиинформ». Со слов хозяйки Семена Мария Иванова, обнаружили его пропажу в канун Нового года. Ситуация озадачила жильцов квартиры: «Как котенок мог пропасть из закрытой квартиры на четвертом этаже?».Оказалось, что Ивановы недавно переехали в новую жилплощадь и не заметили за коробкой небольшое техническое отверстие. Как оказалось, именно туда и провалился Семен.«Разобрали свой короб, насколько это возможно, и пытались выманить кота на еду, звали, пытались светить фонариком. Сёму было отчетливо слышно, но сам он выбраться не мог. Стали звонить в ЖРЭУ-3 - все доступные номера не отвечали, тогда пошли туда сами - двери были закрыты. Скажу сразу, что все дни мы ежедневно к ним звонили, ходили - без результата», - рассказывает Мария.Все эти дни Ивановы прислушивались к звукам, которые издавал Семен. С каждым днем они становились все тише и слабее. Хозяева домашнего питомца уже начали пугаться за жизнь Семы. Для поддержания жизни котенка заботливые хозяева кидали в шахту корм.Но в воскресенье, 10 января, мучения Семена закончились.«Вечером 10 января к нам позвонили соседи с первого этажа, сказали, что слышат кота у себя в ванной. Позволили нам прийти к ним. У них есть возможность попасть с ванной комнаты в эту шахту. Ну а дальше нам удалось выманить его кормом»Сейчас пушистый «шахтер» отдыхает и набирается сил. Правда, стал бояться громких звуков, но хозяева его оберегают и не отходят на шаг. А отверстие все же залатали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖители Коми приютили погибающего от морозов лебедяПтица осталась совсем одна: ее пару подстрелили (подробности)