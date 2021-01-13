Гран-при XXVIII республиканского фестиваля современной коми «Василей» в 2021 году получила песня «Шондi югöрыс водз асыв чеччöдiс». В переводе с коми языка – «Солнечный свет рано утром поднял». Автор музыки – Светлана Кондратюк, автор слов – Альбина Селиванова. Песню в номинации «Национальная эстрадная песня» исполнила Валентина Лебедева.Фестиваль современной коми песни «Василей» традиционно прошёл в канун празднования старого Нового года и впервые в онлайн-формате. В конкурсной программе приняли участие коллективы из Коми, других регионов России и даже Дании.Песня «Шондi югöрыс водз асыв чеччöдiс» получила также приз зрительских симпатий фестиваля по итогам народного голосования, которое накануне состоялось в социальной сети «Вконтакте». Всего было собрано более 8 тысяч голосов со всей республики, более 80 тысяч пользователей соцсети увидели тизеры выступлений артистов.«Мы счастливы, что наша песня стала обладателем Гран-при. Эмоции переполняют! Рада, что и в республике мы удостоились высокого приза. Особенно рада за авторов, что их творчество стало еще заметнее. Благодарю всех, кто причастен к организации фестиваля. За отличное настроение во время съемок, душевное отношение и профессионализм! Процветания и всех благ! Спасибо другу Павлу Пивоварову за аранжировку, Людмиле Хван за образ, авторам за чудесные слова и музыку, родным, друзьям, землякам и всем-всем за поддержку! Пусть песня звучит в ваших сердцах и вызывает самые добрые эмоции! Аттьö зэв ыджыд менам Чужанiнлы – Коми Республикалы», – поделилась Валентина Лебедева.Организаторами фестиваля являются Администрация МР «Усть-Куломский», Усть-Куломский Районный Дом культуры, Центр народного творчества и повышения квалификации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыжившие в авиакатастрофе в Усинске, любовь под небом Шиеса, лавочка для интинской пенсионерки: позитивный 2020-ыйВ #Старый_Новый «Комсомолка» вспоминает самые громкие хорошие новости прошлого года (подробности)