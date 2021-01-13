2021-ый стартовал. Сегодня страна, в том числе и Коми, встречают Старый Новый, вспоминая о минувшем. В 2020-м было много плохого, но и много-много хорошего. Именно о добром хочется напомнить нашим читателям. Ну, как минимум, чтобы поднять себе настроение. Итак, позитивный 2020-ый от «Комсомолки» (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить).Заново рождённыеПожалуй, самое громкое событие уходящего года, которое прогремело на всю страну, да что там — на весь мир: приземлившийся 9 февраля на «брюхо» самолёт в аэропорту в Усинске. У боинга 737-524 с бортовым номером VQ-BPS авиакомпании «Utair», летевшего из Москвы, во время посадки возникли проблемы с шасси. В результате самолёт развернуло на полосе на 90 градусов, шасси оторвало. Борт брюхом проехал по взлетно-посадочной полосе. К счастью, никто — 94 пассажира и членов экипажа — не пострадал.— После посадки было страшно! Борт стал снижать скорость, а затем остановился. Люди выдохнули, даже нервно похлопали. Только все стали оправляться от шока, как в могильной тишине вдруг громко и отчетливо прозвучало: «Керосин выливается! Передайте пилотам!» — вспоминает пассажир злополучного рейса Максим.Спустя четыре дня после аварии аэропорт заработал в штатном режиме, а боинг вскоре утилизировали.Лавочка для бабушкиВ начале июня пенсионерка из Инты оставила на заброшенной остановке рукописную записку с просьбой поставить в этом месте скромную лавочку. История попала в соцсети и разлетелась по всей России. Люди всем миром искали способ помочь старушке. Не прошло и недели — 70-летней Ольге Викторовне поставили красивую скамеечку, чтобы бабушка не мучилась от усталости, ожидая свой автобус. Оказывается, уважить просьбу пенсионерки решила управляющая компания «Инта-Приполярье».Как объяснили в руководстве управляйки, примерно десять лет назад на месте, где нашли записку, стояли двухэтажные деревянные дома и остановка. Затем деревяшки снесли, людей расселили, остановку убрали. Видимо, у пожилой женщины недалеко от этого места остался дачный участок или просто огородик.Любовь под небом ШиесаПочти трёхлетний протест на станции Шиес подошёл к счастливому завершению. В ноябре, спустя полгода после публичного признания тогда еще врио губернатора Архангельской области Александра Цибульского, что полигона не будет, ООО «Технопарк» сообщило об отказе от своих строительных планов. Фирма заявила, что не будет проводить даже инженерно-изыскательские и проектные работы. Весной-летом 2021 года на станции планируется высадить 33 тысячи сеянцев сосны. Также будет завезен почвогрунт в размере 45 тыс. м3.Примерно в это же время в Усинске узами брака сочетались экоактивисты Никита и Анна Барышниковы, которых сама судьба свела на печально известной на весь мир станции Шиес во время ожесточённого противостояния. В один прекрасный день Никита сделал Анне предложение руки и сердца, молодая женщина согласилась. Совет да любовь!Мелочь, а приятноКто бы мог подумать, но пандемия коронавируса, охватившая весь мир, всё-таки чуток добра россиянам принесла, жителям Коми в том числе. В денежном выражении. Ещё весной Президент страны объявил о поддержке семей с детьми. Родители смогли получить пособия на своих чад: единовременная выплата 5 тысяч рублей на детей до трёх лет, ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет в размере 6845 рублей и аж два раза по 10 тысяч получили родители детей от 3 до 16 лет. Бонусом прилетел «новогодний подарок» от Путина — 5 тысяч рублей на детей до семи лет включительно. В Коми денежку получили свыше 75 тысяч ребятишек.Наконец, построили!За появлением школы в микрорайне Орбита родители Сыктывкара следили давно и напряженно. Первая причина – загруженность учебных заведений: классы переполнены, занятия в две смены. Вторая: постоянное, с 2016 года откладывание сроков сдачи – то с одной, то с другой недобросовестной компанией разрывали контракты. Наконец, свершилось! 1 сентября 1200 учеников переступили порог школы-долгостроя в Орбите.Ещё одна радость, которую жители посёлка Краснозатонский, что под Сыктывкаром, ждали 40 лет: в ноябре храм знаний распахнул двери для более чем тысячи школьников. Свеженькая школа в местечке Сосновый Бор гостеприимно встретила детишек и учителей, хотя вопросов к обустройству как внутреннего убранства образовательного учреждения, так и внешнего до сих пор остаётся немало. Но уже плюсом для родителей стало то, что учащиеся уйдут от двухсменки.Доброволец — звучит гордо!Спортсмена Алексея Михайлусова из Сосногорска знают многие. Молодой человек удивляет тем, что совершенно бескорыстно помогает пострадавшим детям своими благотворительными марафонами. В сентябре Алексей пошёл пешком против часовой стрелки вдоль побережья Крыма 1069 километров, чтобы привлечь внимание к сёстрам Кешфединовым, попавшим в ДТП четыре года назад. Дети в одночасье потеряли маму и папу…«Им ножки собирали по кусочкам, — вспоминает бабушка девочек Асие Асанова. — Сейчас 12-летняя Эмине вполне самостоятельна. 7-летней Фериде нужно круглосуточное наблюдение». В результате удалось собрать 90 тысяч рублей на коляску для младшей, а также порядка 300 тысяч рублей на реабилитацию девочек.Заживо погребённыйИстория овчарки Кирюши, которая после смертельной инъекции «воскресла», выбралась из неглубокой могилы и пошла искать хозяев, шокировала жителей Коми. На дороге в сторону Ухты одиноко бредущего пса заметила автоледи, которая сначала проехала мимо, но потом развернулась и подобрала собаку. В приюте Кирюшу подлечили. Откликнулись даже хозяева собаки, которые рассказали, что усыпили больного пса и предали её земле.К счастью, история имеет счастливый конец: Кирюша обрел нового хозяина, его забрала девушка из Сыктывкара.Коронавирусные достиженияСложно говорить доброе и позитивное про коронавирус, но обойти эту тему стороной не получится. Каждый день растут данные статистики по заболевшим. Жители Коми с надеждой ждут выхода республики на плато. В Сыктывкаре, Ухте и Воркуте уже открылись амбулаторные ковидные центры, принимающие исключительно пациентов с признаками ОРВИ, гриппа, пневмонии и ковида. А ещё наш регион стал «первой ласточкой» по внедрению в Коми ковидного такси — этакой помощи бригадам скорых. Пассажиров с признаками болезни распределяют через call-центр ковидной поликлиники, и обслуживают их бесплатно уже переболевшие вирусом таксисты. Федеральные власти наказали другим регионам обратить пристальное внимание на наше ноу-хау.Также в Коми стартовала вакцинация населения. Ещё в декабре она не носила массовый характер, прививки делали только врачам, работающим в «красной зоне», но в в январе 2021-го года вакцинировать начали жителей Сыктывкара и Ухты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Навстречу летели «Камазы»: жительница Коми спасла пассажиров автобуса, в котором во время движения умер водительЕсли бы не героизм медсестры, жертв было бы больше (подробности)