Федеральное архивное агентство подвело итоги Всероссийского отраслевого конкурса «Лучший интернет-проект». Воркутинский муниципальный архив стал победителем сразу в двух номинациях.В июле учреждение прошло в финал конкурса среди архивов Северо-Западного федерального округа. На заключительном федеральном этапе, по решению экспертной комиссии, Воркутинский архив занял 2 место в номинации «Аккаунт архива в социальных сетях» и 3 место — «Мультимедиа на основе архивных документов». Эксперты оценивали деятельность конкурсантов по нескольким критериям: содержание, актуальность, доступ, достоверность и точность, объективность, представление информации и обратная связь.«Мы были рады получить столь высокую оценку своей работы. Архив и в дальнейшем планирует представлять интересную и полезную информацию пользователям сайта и официальной группы Вконтакте. Хочется отметить, что в 2012 году в архиве стартовал проект «Открытый архив» – это долгосрочная программа, которая имеет важное историко-культурное значение, для каждого воркутинца. В рамках проекта архив получил уже более 500 фотографий и несколько видеоматериалов. Все они, действительно, уникальны, возвращают нас в ностальгическое прошлое Воркуты. Через переданные нам фото- и видеоматериалы можно проследить все периоды развития города – от рассвета в 40-х до сегодняшних дней. Благодаря этому проекту и был создан фильм «Нет ничего дороже памяти того, что уже никогда не вернуть… Хальмер-Ю», который и принес нам победу», – прокомментировала Ольга Вайлунова, директор Воркутинского муниципального архива.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамый известный мамонтёнок запел на коми языкеЛюбимый многими поколениями советский мультфильм перевели пятиклассники Мохченской средней школы (подробности)