В строй введена новая установка (ПГУ), помогающая добывать высоковязкую нефть пермокарбоновой залежи.При добыче «тяжелой» нефти в пласт под давлением закачивают пар, который делает «черное золото» более текучим (проще говоря – разжижает) и тем самым облегчает его подъем на поверхность. Такой метод позволяет кратно увеличивать дебит скважин. Мало того, при высочайшей вязкости нефти пермокарбона полноценно вести ее добычу без дополнительных мероприятий невозможно.С 2017 года на Усинском месторождении ЛУКОЙЛ-Коми введены восемь новых парогенераторных установок. ПГУ-1564 – уже девятая, ее запустили в рекордные сроки – от начала строительства до выхода на проектную мощность прошло около трех месяцев.Оборудование для ПГУ подобрано в рамках программы импортозамещения. Например, «сердце» установки – паровой котел ПК-120 производительностью 20 тонн пара в час – изготовили на заводе в Подольске. Парогенераторная установка вырабатывает сухой насыщенный пар со следующими параметрами: давление до 175 атмосфер, температура – 355 градусов.Режим работы ПГУ непрерывный: круглосуточный и круглогодичный. Топливом для установки служит попутный нефтяной газ, поступающий с Усинского газоперерабатывающего завода ЛУКОЙЛ-Коми. Электроснабжение осуществляется от собственной генерации – Усинской ТЭЦ, которая вырабатывает энергию из того же попутного газа.Вода для выработки пара проходит предварительную очистку от механических примесей, затем глубокую очистку от соединений железа и накипеобразующих солей на водоподготовительной установке – она также отечественного производства. Подготовленная вода подается в паровой котел, где и преобразуется в пар. А он, в свою очередь, по специальным трубопроводам поступает в паронагнетательные скважины и закачивается в недра.Обслуживают установку два человека в смену: машинист ПГУ и аппаратчик химводоочистки. Управление и защита котлов, горелок, элементов общекотельного хозяйства осуществляется с помощью программного обеспечения как в ручном, так и в автоматическом режиме.