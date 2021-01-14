14 января в Коми будет морозно. Актированные дни для школьников объявлены местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми.На территории Коми ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, на крайнем юге днем небольшой снег. Местами гололедно-изморозевые отложения, туман. Ветер ЮВ 1-5 м/с.Температура ночью -33...-38, местами -25...-30, днем -23...-28, местами -29...-34°С. На крайнем северо-востоке: Переменная облачность. Небольшой снег. Ветер ЮЗ 8-13 м/с, ночью порывами 15-17 м/с. Температура ночью и днем -19...-24°С.В Сыктывкаре 14 января будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ЮВ 2-5 м/с. Температура ночью -33...-35, днем -26...-28°С.Актированные дни для школьников объявлены местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми. Кто из школьников не пойдет в школу 14 января.Сыктывкар: 1 – 8 классы.Сыктывдинский район: 1 – 8 классы.Воркута: 1 – 5 классы.Усинск: 1 – 4 классы.Печора: 1-8 классы школ города и района.Вуктыл: 1 - 4 классы.Ухта: 1 - 4 классы.Сосногорск: 1 - 4 классы.В Сысольком районе управление образования опубликовало актировки по поселкам: с. Визинга с 1 по 8 класс, с. Межадор с 1 по 9 класс, п. Визиндор 1 по 11 класс, с. Чухлэм 1 по 4 класс, п. Первомайский 1 по 8 класс, с. Куратово 1 по 7 класс, с. Пыелдино с 1 по 11 класс.Троицко-Печорский район: с 1 по 11 классы.Княжпогостский район: 1 - 11 классы.Койгородский район: 1 - 11 классы.Усть-Куломский район:МОУ «Основная общеобразовательная школа» пст. Диасерья- 1-9 кл.МОУ Вочевская средняя общеобразовательная школа – 1-11 классыМОУ «Основная общеобразовательная школа» с.Деревянск – 1-9 кл.МОУ «Зимстанская средняя общеобразовательная школа»- 1-11 классыМОУ Кебанъельская средняя общеобразовательная школа – 1-11 кл.МОУ Керчомская средняя общеобразовательная школа- 1-11 кл.МОУ Озъягская средняя общеобразовательная школа- 1-11 кл.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Пожег – 1-11 кл.МОУ Помоздинская средняя общеобразовательная школа- 1-11 клМОУ Тимшерская средняя общеобразовательная школа – 1-11 кл.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом – 1-11 кл.МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем – 1-11 кл.МОУ Югыдъягская средняя общеобразовательная школа – 1-11 кл.МОУ Ручевская средняя общеобразовательная школа- 1-11 кл.МОУ «Начальная школа-детский сад» с. Дон – 1-4 кл.МОУ Скородумская основная общеобразовательная школа – 1-8 кл.МОУ «Начальная школа-детский сад» пст. Смолянка – 1-4 кл.МОУ Шэръягская основная общеобразовательная школа- 1-9 кл.МОУ «Основная общеобразовательная школа» пст. Ягкедж – 1-9 кл.МОУ Ярашьюская основная общеобразовательная школаМОУ \\"Начальная школа - детский сад» с. МыелдиноМОУ «Начальная школа-детский сад» д. Пузла – 1-4 кл.МОУ «Начальная школа-детский сад» с. Вольдино – 1-4 кл.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)Погода в Коми с 11 по 15 января (подробности)