Осужденные из ИК-49 УФСИН России по Республике Коми изготовили новогодние арт-объекты для жителей Печоры. Фигуры персонажей из советских мультфильмов, деревянные рукавицы и лабиринт украсили центральную площадь города.В этом году для украшения центральной площади Печоры администрация заключила договор с ИК-49. В колонии должны были изготовить деревянные фигуры с персонажами из советских мультфильмов «Малыш и Карлсон», «Крокодил Гена», «Ну, погоди!», «Винни Пух», «Дед Мороз», «Бычок», а также фигура «Рукавицы» с коми орнаментом и фигура «Лабиринт» с современными мультгероями.Как рассказал начальник производственного отдела ИК-49 Максим Шендрик, на выполнение заказа понадобилось около двух недель. Над арт-объектами трудились 7 осужденных. Фигуры были вырезаны из листов фанеры, а рисунки на них наносились вручную с помощью кисти.- Для работы использовалась обычная эмалированная краска. Один из осужденных обладает художественным талантом, он и сделал основные наброски рисунков. Остальные осужденные помогали их разукрашивать, - пояснил М. Шендрик.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУдивили даже сотрудников УФСИН по КомиТри необычных способа поставки «запрещенки» в колонии (подробности)