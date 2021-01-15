Жильцы многоквартирных домов в местечке Дырнос в столице Коми дружно жалуются об авариях, отключении холодного водоснабжения, застоя в канализационных трубах. В морозы все эти проблемы практически не решаются.– Вчера у меня и моих соседей выявилось, что на кухне у нас замёрзла канализация. Мы вызвали аварийную службу, но она не приехала. Сегодня утром подали заявки заново – сказали, что в течение дня приедут. Пока ждём, – сообщила жилец дома по ул. Дырнос 67, Ларина Д.Половина квартир дырносских домов и вовсе остались без воды: Дырнос 33, 61, 71, 73а и другие.– Сантехника ждали три дня, на протечке уже всё замёрзло, – сетует Алёна С., житель дома 61. – У соседей даже лопнула труба, и пришлось вскрывать пол.Маргарита Ю. рассказала, что воды в двух квартирах дома Дырнос 33 нет уже сутки, а температура в помещении держится не более +5 °C в одной квартире, в другой немного теплее, но тоже не прогревается выше +9 °C.\\"Комсомолке\\" по круглосуточной горячей линии ООО \\"УК Город\\" (компания, обслуживающая дома района Дырнос) и телефону аварийной службы дозвониться не удалось.– Ко мне постоянно поступают сообщения о неисправностях в системе водоснабжения, работы канализации и прочих проблемах. Особенно обострилась ситуация сейчас в морозные дни. До управляющей компании не дозвониться, аварийная служба тоже не отвечает, – сообщила председатель МОО г. Сыктывкара по развитию городских инициатив «Дырнос – наш общий дом» Александра Савинова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМэрия Сыктывкара назвала самые проблемные точки города (подробности)