Сегодня комиссия в составе специалистов УЖКХ Сыктывкара провела выездную проверку для принятия решений по проблемным точкам города.ул. 28-ой Невельской дивизии, 35-8В ходе осмотра выяснилось, что канализационные сети и радиаторы расположены на торцевой холодной стене квартиры. Информация для устранения инцидента оперативно направлена в управляющую компанию ООО «Город», в которой подтвердили, что заявка от жильца имеется в наличии и будет организован выезд дежурной бригады.ул. 28-ой Невельской дивизии, 28В квартире №6, где были жалобы на запах канализации, по данным соседей из кв. 8, никто не проживает. Засорение канализации в кв.№6 случаются неоднократно. УК «Город» извещена о ситуации. С владельцем квартиры осуществляется созвон для последующего устранения засоров канализации.ул. 28-ой Невельской дивизии, 39По озвученным обращениям граждан будет проведена внеплановая комплексная проверка.ул. Сорвачева, 9Комиссия в составе специалист УЖКХ города сегодня выехала на место. Работы по восстановлению холодного водоснабжения продолжаются. Ситуация с теплоснабжением в порядке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак сыктывкарцы отпразднуют Крещение 2021Окунуться в иордань можно будет и с комфортом, правда, за деньги (подробности)