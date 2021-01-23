«В картофельном тесте грибочки – все вместе»: готовим по коми рецептам

Картофельные пирожки – это изделия, в которых привычная и всеми любимая начинка играет роль «теста». Такая замена дает просто поразительный результат.
Фото: Ксения ПОПОВА
Коми национальную кухню невозможно представить без картофеля. Этот заморский овощ стал самым популярным в нашей стране, он есть практически на каждой кухне. Ведь не зря картошке присвоено звание «второго хлеба». Его добавляют в супы и салаты, жарят, отваривают, запекают в духовке и на костре, готовят картофельное пюре. Мы поделимся рецептом восхитительных и вкуснейших картофельных пирожков.
Картофельные пирожки – изделия, в которых привычная и всеми любимая начинка играет роль «теста». Такая замена дает просто поразительный результат. Готовый продукт получается нежным, ароматным и очень вкусным. Любопытно, что в такие пирожки можно положить любую начинку: из мясного фарша, овощей, яиц и зелени и т.п. Выбор журнала «КП-Авиа» традиционен – едим то, что растет на родной земле. Начинкой пирожков станет гордость Коми края – грибы.
Рецепт картофельных пирожков с грибами
КАРТОФЕЛЬ (1 кг.)
Картофель - второй хлеб.
Фото: Ксения ПОПОВА
ГРИБЫ (300 гр.)
Грибочки - гордость Коми края.
Фото: Ксения ПОПОВА
ЛУК РЕПЧАТЫЙ (1 головка), МОРКОВЬ (1 шт.)
Лук и морковь добавят блюду изысканный вкус.
Фото: Ксения ПОПОВА
ЯЙЦО (1 шт.)
Яйцо склеит картофельное тесто.
Фото: Ксения ПОПОВА
МУКА ПШЕНИЧНАЯ (3 ст.л.)
Пшеничная мука сделает блюдо пышным.
Фото: Ксения ПОПОВА
СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ (для обвалки)
Панировочные сухари оформят зразы в круглые пирожки.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 1: картофель вымыть, очистить и отварить в подсоленной воде до готовности.
Шаг 1.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 2: грибы разморозить и обжарить с рубленым луком и морковью.
Шаг 2.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 3: готовые грибы пропустить через мясорубку, посолить по вкусу.
Шаг 3.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 4: картофель размять толкушкой, добавить яйцо, муку и тщательно перемешать.
Шаг 4.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 5: в тарелке с панировочными сухарями сформировать лепешку из картофеля, выложить в центр начинку из грибов, слепить пирожки.
Шаг 5.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 6: разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить пирожки с двух сторон до румяной корочки. Подавать со сметаной и зеленью.
Шаг 6.
Фото: Ксения ПОПОВА
Приятного аппетита! Нянь да сов!
Приятного аппетита!
Фото: Ксения ПОПОВА
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