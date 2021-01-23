«В картофельном тесте грибочки – все вместе»: готовим по коми рецептам

Картофельные пирожки – это изделия, в которых привычная и всеми любимая начинка играет роль «теста». Такая замена дает просто поразительный результат. Фото: Ксения ПОПОВА

Коми национальную кухню невозможно представить без картофеля. Этот заморский овощ стал самым популярным в нашей стране, он есть практически на каждой кухне. Ведь не зря картошке присвоено звание «второго хлеба». Его добавляют в супы и салаты, жарят, отваривают, запекают в духовке и на костре, готовят картофельное пюре. Мы поделимся рецептом восхитительных и вкуснейших картофельных пирожков.

Картофельные пирожки – изделия, в которых привычная и всеми любимая начинка играет роль «теста». Такая замена дает просто поразительный результат. Готовый продукт получается нежным, ароматным и очень вкусным. Любопытно, что в такие пирожки можно положить любую начинку: из мясного фарша, овощей, яиц и зелени и т.п. Выбор журнала «КП-Авиа» традиционен – едим то, что растет на родной земле. Начинкой пирожков станет гордость Коми края – грибы.

Рецепт картофельных пирожков с грибами

КАРТОФЕЛЬ (1 кг.)

Картофель - второй хлеб. Фото: Ксения ПОПОВА

ГРИБЫ (300 гр.)

Грибочки - гордость Коми края. Фото: Ксения ПОПОВА

ЛУК РЕПЧАТЫЙ (1 головка), МОРКОВЬ (1 шт.)

Лук и морковь добавят блюду изысканный вкус. Фото: Ксения ПОПОВА

ЯЙЦО (1 шт.)

Яйцо склеит картофельное тесто. Фото: Ксения ПОПОВА

МУКА ПШЕНИЧНАЯ (3 ст.л.)

Пшеничная мука сделает блюдо пышным. Фото: Ксения ПОПОВА

СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ (для обвалки)

Панировочные сухари оформят зразы в круглые пирожки. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 1: картофель вымыть, очистить и отварить в подсоленной воде до готовности.

Шаг 1. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 2: грибы разморозить и обжарить с рубленым луком и морковью.

Шаг 2. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 3: готовые грибы пропустить через мясорубку, посолить по вкусу.

Шаг 3. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 4: картофель размять толкушкой, добавить яйцо, муку и тщательно перемешать.

Шаг 4. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 5: в тарелке с панировочными сухарями сформировать лепешку из картофеля, выложить в центр начинку из грибов, слепить пирожки.

Шаг 5. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 6: разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить пирожки с двух сторон до румяной корочки. Подавать со сметаной и зеленью.

Шаг 6. Фото: Ксения ПОПОВА

Приятного аппетита! Нянь да сов!

Приятного аппетита! Фото: Ксения ПОПОВА

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