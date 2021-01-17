Мало кто откажется от настоящего борща! От одной мысли об этом божественном наваристом мясном блюде (пища богов, не иначе!) слюнки текут. Особенностью классического борща является, конечно же, свекла, которая придает супу характерный красный цвет. Однако каждая национальная кухня обладает своими нюансами и особенностями приготовления этого блюда.Принято считать, что борщ является национальным украинским блюдом, но так ли это? Удивительный факт: за честь считать борщ своим национальным блюдом спорят десятки стран и целые народы. Спросите у литовцев, и они вам скажут, что борщ с ушками и корейкой – их национальное блюдо. Болгары поместили борщ мясной в реестр своих древних кушаний. Поляки утверждают, что борщец с мясом или рыбой на квашеной свекле самое настоящее польское блюдо. Молдаване и румыны называют борщом настой квашеных отрубей, на которых варят суп под названием «чорпа». Если говорить о России, то тут в каждом регионе свой фирменный рецепт. И Коми не осталась в стороне – свой уникальный рецепт любимого всеми блюда мы представляем в журнале «КП-Авиа».РЕЦЕПТ КОМИ БОРЩАГОВЯДИНА (100 гр)КАРТОФЕЛЬ (100 гр)СВЕКЛА (75 гр), МОРКОВЬ (15 гр), ЛУК РЕПЧАТЫЙ (15 гр)ПШЕНО (15 гр)КЕФИР (70 гр)Сметана, перец молотый черный, лист лавровый, соль (по вкусу).Шаг 1: говяжью грудинку разрубить на куски по 40–50 г.Шаг 2: мясо в кастрюле залить холодной водой и варить 30–40 минут.Шаг 3: добавить пшено, нарезанные тонкими ломтиками свеклу, морковь, картофель.Шаг 4: перед концом варки добавить кефир и специи, соль.Шаг 5: перед подачей блюдо заправить сметаной и посыпать репчатым луком.Приятного аппетита!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛадушки-оладушки из капусты — настоящим гурманам КомиЖурнал «КП-Авиа» представляет пошаговый рецепт с фото (подробности)