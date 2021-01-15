С сегодняшнего дня, 15 января, в Коми разрешено проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с участием зрителей и спортивных соревнований в закрытых помещениях с участием зрителей при условии заполнения трибун не более 30% и выполнения санитарных рекомендаций.14 января глава Коми подписал Указ о повышенной готовности, в котором зафиксированы все действующие на данный момент ограничения.Основное: на неопределенное время сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте.Продолжает действовать введенное с 1 декабря 2020 года правило: организациям рекомендовано перевести на дистанционную работу не менее 30% работников, если это не нарушает режим функционирования организации.По 3 февраля 2021 года включительно продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше.Также до этой даты гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) предписано воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания).До 12 февраля приостановлено проведение медицинскими организациями профилактических мероприятий в части диспансеризации.До 12 февраля продлён запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий; приостановлена работа досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и иным предприятиям общественного питания предписано исключить проведение поминок, банкетов, свадеб, культурно-массовых и корпоративов.До 12 февраля продлено разрешение на работу театров, театральных и концертных организаций, если соблюдается обязательное условие заполнения зала не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала, с рассадкой посетителей через одно свободное место, и социальная дистанция (не менее 1,5 метра) при нахождении посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов.Прибывшим в республику из-за пределов России надо сообщить о возвращении на горячую линию (8-800-550-00-00) и пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия.С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПлохие новости для школьников и их родителейПандемию для них продлили сразу на год (подробности)