За 2020 год жители Коми обогатили аферистов почти на миллиард рублей, подсчитали в МВД по Коми. Ежедневно в полицию обращается несколько жителей региона, у которых были дистанционно похищены деньги. При этом 90% граждан сообщают, что ранее были информированы о подобного рода преступных посягательствах.Самыми распространенными схемами обмана стали легенды от лжесотрудников банк: «Ваша банковская карта заблокирована», «произошел несанкционированный доступ к счету», «подозрительные операции по карте» и другие высказывания подобного рода, касающиеся денежного вопроса.Не менее часты сообщения о вымышленных кредитах: «на вас пытаются оформить займ посторонние лица», «вам увеличен кредитный лимит», «для вас полагается пониженная тарифная ставка» и тому подобное. Люди верят, передают реквизиты и личные данные, совершают под диктовку операции с банковскими картами, устанавливают по просьбе незнакомцев программы удаленного доступа.Сделки купли-продажи в интернет-магазинах, на сайтах объявлений и в социальных сетях актуальности не теряют. Мошенники и здесь обогащаются за чужой счет. И дело здесь не только в доверчивости граждан. Всплеск подобных афер эксперты связывают в том числе и с переходом большого количества россиян на удаленную работу. А это свободное время, интернет всегда под рукой.А вот новая уловка, на которую недавно злоумышленники поймали нескольких сыктывкарцев: мошенники звонят с подменных абонентских номеров банка, полиции или других служб, в результате чего потерпевшие лишаются денег. Эти номера полностью совпадают с официальными, что вводит в заблуждение граждан.И последнее – игра на бирже. Граждан привлекает здесь возможность быстрого и легкого заработка, «деньги» так и светятся в глазах и уже как будто бы лежат в руках. Но не тут-то было.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКто убил интернет в ВуктылеВиновника нашли, связь восстановили (подробности)