15 января вступили в силу поправки об административной ответственности чиновников за оскорбление граждан. За оскорбление граждан чиновники и должностные лица всех уровней могут быть оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей с возможной дисквалификацией сроком до двух лет. На сайте Госдумы РФ рассказали о новом закона.Что будет считаться оскорблениемПредложено расширить понятие «оскорбление». Под это определение подпадает унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной (как действует сейчас), но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме.Сколько составят штрафыЗа оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, — штраф в размере: для граждан – от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (действует – от 1 тыс. до 3 тыс. руб.); для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует – от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юрлиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (действует – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.);За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ либо совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, — штраф в размере: для граждан – от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (действует – от 3 тыс. до 5 тыс. руб.); для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.); для юрлиц – от 200 тыс. до 700 тыс. руб. (действует – от 100 тыс. до 500 тыс. руб.);За непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, СМИ или интернете — штраф в размере: для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует – от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).Вводится административная ответственность за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) – в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификации на срок до одного года. За повторное совершение такого правонарушения предусматривается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.«С чиновников спрос будет строже»Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, «с хамством необходимо бороться, от кого бы оно ни исходило». По его словам, с чиновников, которые представляют власть, спрос больше.Вместе с этим оскорбления и клевета недопустимы в социальных сетях. «У нас сейчас социальные сети стали фактически теми же СМИ. И некоторые из них намного популярнее как раз за счет хайпа, за счет матерщины», — сказал он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПлохие новости для школьников и их родителейПандемию для них продлили сразу на год (подробности)