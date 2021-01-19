Друзья знают Ларису Гвардину как трудолюбивую весёлую женщину, заботливую маму троих детей, хозяйку швейной мастерской «Золотая лисица».Взглянув на милую северянку, даже представить невозможно, что в ней таится сильный дух и крепкая выдержка. Лара уже больше года занимается моржеванием, она уважаемый среди единомышленников человек – добилась хороших результатов и превзошла все смелые ожидания.Отличный показательСначала у Лары не было цели закаляться — просто непреодолимое желание попробовать что-то новое и экстремальное. Многодетная мама хотела лучше узнать свой организм. Сейчас плавание в реке стало круглогодичным без пропусков.- Когда я только начала этим заниматься, я не прислушалась к своему организму должным образом – он ответил мне жестокой простудой. Я нагрузила себя регулярными плаваниями в проруби, три раза в неделю, а надо было на первых порах уменьшить нагрузку. Теперь я нахожусь в полной гармонии со своим телом – знаю, сколько мне надо находиться в воде, как часто мне необходимо плавать, какие сигналы подаёт мне мой организм. С тех пор я уже год как ни разу не болела – это отличный показатель!Тёплый домикВ ВК есть группа «Моржи Сыктывкара», в которой сейчас состоит порядка 90 человек. Ребята рады знакомствам, открыты к общению. Не все ходят плавать регулярно, основной костяк — 15 «моржей». Ребята доброжелательны и всегда поддерживают друг друга. Они даже сами очищают берег реки, вывозят мусор на свалку, вытаскиваем брёвна из реки с помощью машин. Кстати, именно брёвна стали основой балка для обогрева.–Балок мы построили своими силами – что-то делали из подручных средств (брёвна, вытащенные с реки, ивовые ветви), доски и брусья предоставил один из наших – у него своя строительная фирма, смог выделить для благого дела пиломатериалы. А инструменты вообще быстро нашлись, ведь большая часть команды – мужчины, – рассказывает Лара.Домик маленький, но уютный. В нём есть даже печь, сделанная из большого железного бака, – мужчины сами сварили её, да ещё и очень профессионально: на дне бочки находится песок, чтобы дно не нагревалось, стенки тоже обшиты железом. Около печи организована раздевалка – за ширмой можно спокойно переодеться в тепле.Морозы не страшны!Команда собралась и правда интересная! В мороз -25 °C в назначенное время потихоньку стали подтягиваться участники «заныривания». Все знают, с чего начать: часть людей пошли ремонтировать домик для обогрева, мужчины пошли подготавливать прорубь – с помощью ледокола, бензопилы и лопат быстро освободили «северное джакузи» от лишнего льда.Лара принялась расчищать территорию от выпавшего снега. Бррр! Как холодно! Как люди будут плавать в такую погоду?!Ещё холоднее стало, когда из домика выбежали раздетые пловцы. Секунда, и вот они уже в воде, их лица невозмутимы, по телу даже мурашечки не пробегают.Удивительно! Кто-то подтягивается на турнике перед заходом в прорубь (его тоже сделали участники клуба), другие после купания умудряются ещё обтереться снегом.Сколько делать погружений в ледяную воду, каждый решает сам.Женский рекорд в воскресном купании был поставлен Ларой – три минуты, мужской – Станиславом Павловым, он продержался в воде целых 13 минут!– Главное не навредить себе! Перед плаванием обязательно нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом, проверить состояние своего здоровья, чётко следовать основным рекомендациям закаливания, – подытожила наша собеседница.Справка КП:С умом!Алексей Пархачев, анестезиолог-реаниматолог (Сыктывкар)Закаливание для организма обязательно принесёт пользу, если будет вводиться постепенно и будет носить системный характер. Очень опрометчиво нырять в прорубь раз в год без должной подготовки, без оценки состояния здоровья специалиста.Противопоказания к нырянию в прорубь: любые заболевания сердечно-сосудистой системы, травмы черепа, эпилепсия, проблемы глаз (глаукома, конъюнктивит), заболевания органов дыхания, желудка, мочеполовой системы, а также сахарный диабет, невриты, гипертония, эмфизема.И, конечно же, закаливание может принести пользу. За счёт смены температурного режима происходит активация систем человеческого организма, активируются определённые гормоны, пробуждающие защитные функции организма, оказывается благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, понижается артериальное давление.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как Сыктывкар празднует Крещение Господне (подробности)