19-летний ухтинец стал жертвой нападения агрессивных собак

Жители Ухты не раз жаловались на бездомных собак, нападающих на детей и взрослых Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ухте жертвой нападения своры агрессивных собак стал еще один человек.

Как рассказала "Комиинформу" ухтинка Дарья Вавилова, вчера, 20 января, ее брат ушел гулять со своим другом. В районе поворота на железнодорожный вокзал на 19-летнего юношу (друга) напали бездомные собаки.

"Мой брат пошел встречать приятеля. Он шел с Ветлосяна пешком, по дороге, где ранее насмерть собаки загрызли женщину. Около "Азбуки ремонта" на него начала лаять собака и вцепилась, затем подбежали другие. Всего их было семь", - рассказала собеседница агентства.

Фото Дарьи Вавиловой.

Брат Д. Вавиловой с пострадавшим добрались до дома, у молодого человека были сильно покусаны руки, в коже даже остался собачий зуб.

"Мы с бабушкой обработали перекисью водорода раны, как смогли, перебинтовали, чтобы не было заражения. Потом они уехали в больницу. В клинике сказали, что всё нормально. Раны зашили", - уточнила ухтинка.

Отметим, в связи с агрессивным поведением бездомных собак в Ухте действует режим повышенной готовности.

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