Сегодня, 20 января, в Сыктывкаре произошел пожар в конном центре «Аврора». Без крова и запасов остались лошади. Владельцы центра просят помощи у неравнодушных.«Сегодня ночью у нас случилась беда - загорелась конюшня! На данный момент горят наши раздевалки, сеновал и хозпостройки, примыкающие к учебному отделению. Наш конный центр, единственный социальный конный клуб, без лошадей которого не обходится ни один праздник столицы Коми. На нашей базе тренируется сборная по инвалидному конному спорту и спортсмены основной сборной Республики Коми», - пишут на странице «Авроры» в соцсети «ВКонтакте».Владельцы конного центра просят: нужны стройматериалы, корма лошадям, амуниция, вещи для рабочих и элементарно нужны финансы на постройку хотя бы временного крова. Также требуется волонтерская помощь.Благотворительную помощь можно перевести на карту Сбербанка: 2202 2022 5921 3589 79128628292 НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Д.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВолонтеры «ЛизаАлерт Коми» объявили акцию «Ночной патруль»Вы можете помочь просто одним звонком (подробности)