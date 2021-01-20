В Коми свыше тысячи человек привились от коронавируса

В Коми полным ходом идёт вакцинация населения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Республике Коми привились от коронавируса свыше тысячи человек, сообщили "Комсомолке" в министерстве здравоохранения Республики Коми.

По состоянию на 20 января 2021 года, I компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции получили 1205 человек, II компонент - 287 человек. В сутки делают прививки от covid-19 порядка 80 человек, 60% из которых женщины.

Напомним, сегодня в Инту прибыло 400 доз вакцины против коронавируса, вакцинация в приполярном городе уже началась. В Сыктывкаре вакцинация стартовала 11 января, с 14 января делать прививки от covid-19 начали в Ухте. Ещё ранее, 29 декабря, в Усинске прошла вакцинацию от коронавируса уже вторая группа медиков.

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