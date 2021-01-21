Осужденный нестабилен: экс-главе Коми Владимиру Торлопову в смягчении условий наказания отказано

Владимир Торлопов. Фото: rkomi.ru.
Судом рассмотрено ходатайство адвоката о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания бывшему Главе Республики Коми Владимиру Торлопову.
21 января 2021 года в Ухтинском городском суде Республики Коми состоялось судебное заседание, в котором рассмотрено ходатайство адвоката о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания бывшему Главе Республики Коми Торлопову В.А.
Суд, с учетом поведения Торлопова В.А., его отношения к соблюдению режима отбывания наказания, иных данных, пришел к выводу об отсутствии у осужденного стабильного положительного поведения в период отбывания наказания, в связи с чем в удовлетворении ходатайства адвоката о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания осужденному Торлопову В.А. отказал.
Постановление в законную силу не вступило.
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