«Однажды он обрушится прямо на наши головы»: сыктывкарцы буквально выживают в аварийном доме в Дырносе

Сыктывкар, м. Дырнос , д. 33 Фото: Нина Юшкова

В редакцию «Комсомолки» с криком о помощи обратились жильцы старого деревянного двухэтажного дома по адресу Дырнос, 33. Горожане уже почти потеряли надежду, что когда-нибудь их расселят из «погибающего» дома по причине его ветхости и опасности. Обещанный им срок переселения, ранее запланированный до 2020 года, плавно сдвинулся до 2024 года. Дом буквально разваливается на глазах, стены и окна «ходят», в комнатах гуляет весёлый ветер, постоянно всплывают коммунальные проблемы.

Постановление о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

Ходячий холодный замок

—Когда наступают морозы, по полу дует, на термометре бывает даже -10°C, полы шатаются и прогибаются. Мы уже не делаем косметический ремонт – стены ходят, обои рвутся. Посмотрите, под каким углом находится пол, наклон градусов 15 — не меньше, шарики можно катать. Входные двери во всех квартирах не закрыть – только подняв дверь, можно закрыть за собой квартиру, – рассказала Маргарита Юшкова.

Людмила Власова: "На улице - 17 градусов, на полу дома +6 градусов тепла. В морозы пол остывает до - 10 градусов". Фото: из личного архива.

Многие в этом доме живут с маленькими детьми, которые из-за холода постоянно болеют. При этом квитанции за коммуналку приходят исправно, причём с немаленькими суммами.

Щель в стене. Фото из личного архива Людмилы Власовой

– У нас в кранах замерзает вода, приходится ходить за водой до колонки. Фундамент рассыпается, из-за этого дом ходит ходуном – наш шкаф сам «подошёл к стене» и заслонил собой розетку, теперь его придётся отодвигать… ,- поведала житель дома Людмила Власова.

Полы находятся дома под наклоном. Фото: Нина Юшкова

- Уже в 2016 году были большие проблемы из-за зябкости – по стенам полез грибок. Мы сами инициировали экспертизу, по которой дом признали аварийным, но переселять нас не торопятся. Коммуналка в месяц получается 8500 рублей! Но дом ремонтируется самими жильцами, подозреваем, что в подвале дома лазят крысы, – добавила Людмила.

Людмила Власова: "Когда наступают морозы, то у нас замерзает угол кухни. Теплеет - наледь оттаивает и образуется плесень". Фото: из личного архива.

– Вот крышу над своей квартирой мы покрыли железными листами, прежнее покрытие не справлялось… Можно наблюдать под домом, как там разрушен фундамент. Вот тут, например, муж закрыл профлистами дыры в доме, чтобы хоть немного исправить ситуацию. Дом уже стал как гармошка, трубы открыты, – показала другой жилец дома Екатерина Бартоломей.

Делать косметический ремонт нет смысла - крыша протекает. Фото из личного архива Людмилы Власовой

Официальное решение

Администрация Сыктывкара вынесла постановление от 08.12.2016 №12/4288 о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу по адресу г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 33. В постановлении было указано, что Администрации должна была принять меры по расселению граждан дома в срок до 2020 года, а также предложить жильё для временного проживания из маневренного фонда.

Фундамент дома разрушен. Фото: Нина Юшкова

–Нам предложили временное жильё – общежитие на улице Промышленной, но я отказалась, мне неудобно проживать в Верхнем Чове, особенно в общежитии, – объяснила Маргарита Юшкова.

Двери уже не закрываются свободно. Фото: Нина Юшкова

В 2020 год аварийный дом так и не снесли, жильцов не расселили. Срок перенесли на 2024 год. Жильцы обращались в мэрию и получили ответы:

– Планируемая дата окончания переселения дома по адресу м. Дырнос, д. 33 – IV квартал 2024 года. В 2024 году будут организованны необходимые мероприятия с целью расселения дома – размер возмещения при изъятии имущества собственникам будет определён независимым оценщиком. Дом в м. Дырнос, 33 вошёл в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019-2025 годы», которая утверждена постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.05.2019 №5/1440. Данной программой предусмотрено предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Планируемая дата окончания переселения дома по адресу м. Дырнос, д. 33 – IV квартал 2024 года. В 2024 году будут организованны необходимые мероприятия с целью расселения дома.

Жители дома обратились в суд с требованием скорейшего переселения из аварийного жилья. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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