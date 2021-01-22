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Коронавирус Covid-19

В Сыктывкаре возобновили запись на прививку от ковида

Приём заявок был приостановлен из-за наплыва желающих
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Неделю назад запись на январь была полностью забита желающими привиться от коронавируса.

Неделю назад запись на январь была полностью забита желающими привиться от коронавируса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сыктывкаре вновь возобновили запись на вакцинацию населения от COVID-19. Ранее она была приостановлена из-за большого наплыва желающих. Неделю назад запись на январь была полностью забита желающими привиться от коронавируса.

- Звоните завтра, в 8:00, на сегодня уже все номерки разобрали. Завтра вас запишут на 5 февраля. Всего предоставляется в день 79 мест на вакцинацию, успейте записаться с утра, сейчас большой ажиотаж и буквально за полчаса все места заканчиваются, - рассказали "Комсомолке" в регистратуре сыктывкарской центральной поликлиники.

Напомним, на сегодняшний день вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в прививочных кабинетах шести государственных медицинских организаций: Сыктывкарской городской поликлиники №3, Эжвинской городской поликлиники, Ухтинской городской поликлиники, Воркутинской больницы скорой медицинской помощи, Усинской районной больницы и Интинской городской больницы. Все медицинские организации обеспечены морозильными камерами.

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