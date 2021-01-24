Вареники с редькой: готовим по коми рецептам

Вареники с редькой гурманы оценят. Фото: Ксения ПОПОВА

Вареники – блюдо, которое представляет собой вареное тесто с начинкой. Вареники восходят корнями к турецкой кухне, однако настолько прижились в России, Украине и Беларуси, что сегодня ни один отечественный гурман не согласится с их иностранным происхождением. В том числе и народ коми, который издавна лепил эти вкусности с крупами, овощами, фруктами или ягодами, мясом или творогом. В этом номере «КП-Авиа» мы продемонстрируем вам любопытнейший рецепт вареников с… редькой.

У вареников в мире огромное количество «родственников» - турецкие дюш-вара, азиатские манты, белорусско-литовские или польские колдуны, марийские подкогыльо и даже знаменитые итальянские равиоли. Даже в китайской кухне есть вареники – димсам, вонтон, баоцзы, цзяо-цзы. Это удивительно универсальные блюда, разнообразие начинки – просто неисчерпаемый кладезь! Откроем маленький секрет приготовления вареников с редькой – добавьте в начинку мелко нарезанное вареное сало, оно придаст блюду насыщенный вкус и бархатную мягкость.

Рецепт вареников с редькой

РЕДЬКА (1шт.)

Главное для начинки. Фото: Ксения ПОПОВА

ЛУК (1 шт.), ЧЕСНОК (2 зубчика), СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (100 гр.)

Начинка будет вкусной. Фото: Ксения ПОПОВА

МУКА ПШЕНИЧНАЯ (400 гр.), ВОДА (100 мл.), ЯЙЦО (2 шт.)

Главное для теста. Фото: Ксения ПОПОВА

ПЕРЕЦ, СОЛЬ

Для вкуса. Фото: Ксения ПОПОВА

СМЕТАНА (50 гр.)

Сметана нам пригодится в конце. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 1: очистить редьку и лук, натереть на терке, отжать сок. Если этого не сделать, то вареники могут развалиться в процессе варки.

Шаг 1. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 2: добавить в начинку сливочное масло и соль. Для остроты положить мелко порубленный чеснок.

Шаг 2. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 3: делаем тесто: муку смешать с водой, добавить яйцо и посолить. Дать отдохнуть 20 минут.

Шаг 3. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 4: раскатать тесто, с помощью стакана сформировать кружочки.

Шаг 4. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 5: выложить начинку и вылепить вареники. Варить в кипящей воде 10 минут.

Шаг 5. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 6: на стол подавать со сметаной или сливочным маслом, можно посыпать зеленью.

Шаг 6. Фото: Ксения ПОПОВА

Приятного аппетита! Нянь да сов!

Приятного аппетита! Фото: Ксения ПОПОВА

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