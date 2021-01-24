Вареники с редькой: готовим по коми рецептам

Вареники с редькой гурманы оценят.
Фото: Ксения ПОПОВА
Вареники – блюдо, которое представляет собой вареное тесто с начинкой. Вареники восходят корнями к турецкой кухне, однако настолько прижились в России, Украине и Беларуси, что сегодня ни один отечественный гурман не согласится с их иностранным происхождением. В том числе и народ коми, который издавна лепил эти вкусности с крупами, овощами, фруктами или ягодами, мясом или творогом. В этом номере «КП-Авиа» мы продемонстрируем вам любопытнейший рецепт вареников с… редькой.
У вареников в мире огромное количество «родственников» - турецкие дюш-вара, азиатские манты, белорусско-литовские или польские колдуны, марийские подкогыльо и даже знаменитые итальянские равиоли. Даже в китайской кухне есть вареники – димсам, вонтон, баоцзы, цзяо-цзы. Это удивительно универсальные блюда, разнообразие начинки – просто неисчерпаемый кладезь! Откроем маленький секрет приготовления вареников с редькой – добавьте в начинку мелко нарезанное вареное сало, оно придаст блюду насыщенный вкус и бархатную мягкость.
Рецепт вареников с редькой
РЕДЬКА (1шт.)
Главное для начинки.
Фото: Ксения ПОПОВА
ЛУК (1 шт.), ЧЕСНОК (2 зубчика), СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (100 гр.)
Начинка будет вкусной.
Фото: Ксения ПОПОВА
МУКА ПШЕНИЧНАЯ (400 гр.), ВОДА (100 мл.), ЯЙЦО (2 шт.)
Главное для теста.
Фото: Ксения ПОПОВА
ПЕРЕЦ, СОЛЬ
Для вкуса.
Фото: Ксения ПОПОВА
СМЕТАНА (50 гр.)
Сметана нам пригодится в конце.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 1: очистить редьку и лук, натереть на терке, отжать сок. Если этого не сделать, то вареники могут развалиться в процессе варки.
Шаг 1.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 2: добавить в начинку сливочное масло и соль. Для остроты положить мелко порубленный чеснок.
Шаг 2.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 3: делаем тесто: муку смешать с водой, добавить яйцо и посолить. Дать отдохнуть 20 минут.
Шаг 3.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 4: раскатать тесто, с помощью стакана сформировать кружочки.
Шаг 4.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 5: выложить начинку и вылепить вареники. Варить в кипящей воде 10 минут.
Шаг 5.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 6: на стол подавать со сметаной или сливочным маслом, можно посыпать зеленью.
Шаг 6.
Фото: Ксения ПОПОВА
Приятного аппетита! Нянь да сов!
Приятного аппетита!
Фото: Ксения ПОПОВА
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