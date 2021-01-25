Сыктывкарский подросток хотел покинуть свою квартиру с помощью простыней

На уровне второго этажа подросток повис на водостоке. Фото: Нина Юшкова

В Сыктывкаре спасатели оказали помощь подростку, повисшему на простынях на фасаде дома.

По информации "Комиинформа", инцидент произошел на ул. Серова, 48/1. Родители закрыли дома 15-летнего подростка. Юноша решил покинуть квартиру классическим способом - с помощью простыней. Связав простыни, беглец вышел на балкон третьего этажа и начал спускаться по постельному белью.

На уровне второго этажа он повис на водостоке. Сколько времени он так продержался - неизвестно, но в верхней одежде на морозе юноша очень сильно замерз.

В 17:10 через Службу спасения "01" в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" регионального Комитета ГО и ЧС поступило сообщение о случившемся. Спасгруппа оперативно прибыла на место. С помощью трехколенной лестницы спасатели поднялись до юного сыктывкарца и сняли его с простыней. От медпомощи он отказался. Друзья юноши заверили спасателей, что напоят того горячим чаем. Группа "Спас-Коми" вернулась на базу.