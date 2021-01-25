Коми останется в режиме повышенной готовности до конца 2021 года

Вопросы снятия ограничений зависят от того, когда Коми выйдет на необходимый минимум привитых: отметил глава региона. Фото: Нина Юшкова

Республика Коми останется в режиме повышенной готовности до конца этого года. Об этом сказал глава региона Владимир Уйба на встрече со студентами СГУ им. Питирима Сорокина.

Как сообщил глава, вопрос проведения публичных мероприятий стоит остро. Когда регион выйдет на уровень 60% привитых, будет стоять вопрос о снятии ограничений, рассказал "Комиинформ".

- Мы можем прививать по 20 тысяч человек в месяц. До конца года сможем привить 200-300 тысяч человек из необходимых 360-400 тысяч привитых для достижения порога 60%, - подчеркнул глава.

Напомним, сегодня открыты кинотеатры, заведения общественного питания, с некоторыми ограничениями работают спортивные учреждения. При этом не проходят публичные мероприятия, в том числе дискотеки, но вопросы снятия ограничений зависят от того, когда Коми выйдет на необходимый минимум привитых.

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