«Надо давать друг другу скучать»: секретом семейного счастья поделились супруги Каневы из Усинского района

Даже спустя десятки лет Василий всё так же называет свою любимую Тонечка. Фото: личный архив.

26 января весь мир отмечает неофициальный, но очень важный праздник – День супругов. «КП-Коми» побеседовала с счастливыми «молодожёнами» и узнала секреты семейного благополучия. Наши герои — супруги Каневы из села Колвы Усинского района Коми, в этом году отмечающие 34 года совместной жизни.

Не устояла

Когда юная Тоня Ануфриева после окончания Сыктывкарского медучилища по направлению приехала работать в Колву Усинского района, местные парни как говорится «штабелями попадали». Умопомрачительная блондинка своей добротой, но строгостью в одночасье завоевала сердца сельчан-пациентов. Пенсионеры приходили жаловаться на давление, парни же любую царапину несли в медпункт как смертельное ранение.

Красавица блондинка сразу покорила сердца жителей села Колвы. Фото: Александр Челпанов.

Не остался в стороне от Тониного профессионализма и очарования колвинский охотник и рыболов Василий Канев. Влюбился по самые уши.

— Бегал за мной, приглашал на романтические свидания, — вспоминает Антонина Николаевна. — Вася — очень смелый и добрый, с чувством юмора. Я тоже влюбилась, не устояла.

Василий Тоню всё-таки добился. Понравился открытостью и чувством юмора. Фото: личный архив.

Полная чаша

В этом году семья будет отмечать 34 года семейной жизни. Каневы обжились в Колве. Профессия медика на селе востребована: когда наступает сезон простуд или пора отпусков, Антонине приходится ездить по ближайшим населённым пунктам, чтобы ни один пациент не остался без помощи врача.

Василий Николаевич с помощью братьев Ивана и Фёдора и шурина Александра построил большой дом. У семьи — целое хозяйство, помогают сыновья Константин и Николай. Антонина очень любит сажать картофель, клубнику и другие овощи. В курятнике живёт пара десятков курочек-несушек.

Годы идут, а объятия всё как тридцать лет назад. Фото: личный архив.

В прошлом году заведующая колвинским ФАПом отметила 55-летний юбилей. Радуется, что к празднику младший Коля подарил ей внука Егорушку, которому скоро исполняется 10 месяцев.

Свой юбилей Антонина Николаевна праздновала с огромной радостью: младший сын Николай подарил внука Егорушку. Фото: личный архив.

— В чём секрет семейного счастья? Во-первых, в доверии. Во-вторых, ну надо давать друг другу иногда скучать, — делится Антонина Николаевна. — Раз в два года я езжу с сестрой Ольгой из Сыктывкара в Турцию отдохнуть. К концу отпуска по Васе сильно тоскую. Муж на море не поедет никогда, не его это. А вот в лес на охоту — с удовольствием. Когда возвращается, глаза светятся любовью, как счастлив вновь меня видеть.

P.S.: «Комсомолка» желает семейным читателям доброго здоровья, большого счастья и благополучия, взаимопонимания и долгих лет совместной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Папа шёл по мели, шутил, что потопится»: в чём секрет семейного счастья семьи Хоптиных из Приуральска?

Светлана и Николай из Троицко-Печорского района Коми делятся историей супружества (подробности)